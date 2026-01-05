Automobile : l’Algérie met en place une taxe sur le carburant pour les véhicules en partance vers la Tunisie

Depuis le 4 janvier 2026, l’Algérie applique une taxe sur le carburant pour tous les véhicules terrestres quittant le pays à destination de la Tunisie, conformément à l’article 93 de la loi de finances 2026. Cette mesure vise à encadrer la sortie de carburant subventionné et à renforcer les contrôles aux frontières.

Les particuliers, véhicules utilitaires, camions et autocars doivent s’acquitter d’une taxe variable selon le type de véhicule et la fréquence des passages, payable avant le contrôle douanier. Certaines exemptions sont prévues pour les administrations, entreprises opérant à l’étranger, et représentations diplomatiques.

La mesure s’inscrit dans la stratégie du gouvernement pour rationaliser l’usage des carburants subventionnés, lutter contre la contrebande et sécuriser les recettes publiques. Elle ne concerne que les véhicules terrestres et ne s’applique pas aux déplacements aériens ou maritimes.

Le nouveau barème en vigueur :

1 000 DZD (environ 22,50 DT) pour la première sortie du territoire

5 000 DZD (environ 112,50 DT) pour la deuxième sortie

10 000 DZD (environ 225 DT) pour la troisième sortie

25 000 DZD (environ 560 DT) à partir de la quatrième sortie

Les bus sont également concernés, avec une tarification selon leur tonnage :

5 000 DZD (environ 112,50 DT) par rotation pour les véhicules de moins de 10 tonnes

12 000 DZD (environ 270 DT) par rotation pour les véhicules de plus de 10 tonnes





