Naftal appelle les transporteurs à reprendre le ravitaillement, sous peine de résiliation de contrats

La Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal) a appelé, samedi, les transporteurs de carburants et de gaz pétrolier liquéfié (GPL), sous contrat, à reprendre immédiatement le ravitaillement des dépôts et la distribution des produits, les prévenant d’une résiliation de leurs contrats et de possibles actions judiciaires, en cas de non reprise des activités.

Dans une note adressée à ces transporteurs, Naftal invoque « un manquement aux obligations contractuelles », suite au refus des transporteurs d’assurer le ravitaillement des dépôts de carburants et de GPL, ainsi que la

distribution des produits, depuis le 31 décembre 2025.

L’entreprise publique affirme que cette interruption a engendré une « perturbation de sa mission de service public ».

Qualifiant cette situation de « violation des clauses contractuelles », Naftal affirme que les transporteurs sont tenus d’assumer, dans l’immédiat, leurs obligations contractuelles, faute de quoi, elle se réserve le droit de procéder à la résiliation des contrats de transport des carburants et des GPL, à leurs torts exclusifs.

La résiliation n’exclut pas la mise en œuvre des actions civiles et pénales qui pourraient être intentées à l’encontre des transporteurs concernés « en raison de leurs fautes », conclut la même source.