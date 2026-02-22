Vers une batterie quasi éternelle pour les voitures électriques ?

Le leader mondial des batteries, CATL, a dévoilé une technologie révolutionnaire qui pourrait transformer durablement l’avenir des voitures électriques. Cette nouvelle génération de batteries promet une longévité exceptionnelle, pouvant atteindre jusqu’à 1,8 million de kilomètres, tout en supportant des recharges ultra-rapides en seulement 12 minutes.

L’innovation repose sur une architecture inédite combinant une gestion thermique très avancée et une chimie interne capable de limiter l’usure liée aux recharges rapides. La batterie serait en mesure de supporter environ 3 000 cycles complets, soit un bond technologique majeur comparé aux standards actuels, généralement garantis pour 160 000 kilomètres ou huit ans d’utilisation.

L’un des aspects les plus marquants réside dans sa capacité d’auto-réparation : un revêtement protecteur sur les électrodes et un additif intégré à l’électrolyte permettent de colmater les microfissures qui apparaissent avec le temps, évitant ainsi la perte d’ions lithium et la baisse de performance. Des tests en conditions extrêmes montrent également une forte résistance à la chaleur, avec 80 % de capacité conservée après 840 000 km à 60 °C.

Si aucun constructeur n’a encore officialisé l’intégration de cette batterie dans un modèle de série, cette avancée ouvre la voie à des véhicules électriques bien plus durables, où la batterie pourrait survivre à plusieurs voitures au cours de sa vie.