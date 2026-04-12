Automobile : Zineb Ghout nommée directrice de Stellantis Iberia

Zineb Ghout est nommée, avec effet immédiat, directrice des opérations commerciales de Stellantis en Espagne et au Portugal. Elle supervise désormais trois usines ainsi que dix marques du groupe : Peugeot, Opel, Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia et Leapmotor.

Cette nomination intervient dans un contexte de révision stratégique du groupe, marqué par une concurrence accrue sur le marché des véhicules électriques. Stellantis réoriente ainsi ses priorités en Europe, notamment dans la péninsule ibérique, un hub clé pour les véhicules utilitaires et électrifiés.

Le constructeur met désormais l’accent sur une gestion plus fine par marque et sur la rentabilité plutôt que sur les volumes, dans le cadre d’une réorganisation visant à renforcer son pilotage commercial régional.

Diplômée de l’École supérieure de commerce de Toulouse, Zineb Ghout a effectué une grande partie de sa carrière dans l’automobile, principalement chez Renault, où elle a occupé plusieurs fonctions en Afrique du Nord (Algérie) et en Europe.

Elle rejoint Stellantis en 2023 à la direction de Peugeot France, puis prend en 2024 la direction de Peugeot Europe. Cette ascension rapide illustre la confiance du groupe dans son expertise et sa connaissance approfondie des marchés européens et méditerranéens.