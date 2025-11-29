Importation automobile : un simulateur officiel pour calculer les taxes avant l’arrivée du véhicule

La douane algérienne a lancé un simulateur en ligne permettant aux citoyens de calculer à l’avance les droits et taxes liés à l’importation de véhicules neufs ou d’occasion. Ce nouvel outil vise à simplifier les démarches, accroître la transparence et aider les importateurs à estimer le coût final de leur véhicule avant son arrivée au port.

Pour obtenir une estimation, l’utilisateur doit renseigner plusieurs informations, telles que le type du véhicule, son prix, les frais de transport, ainsi que certains codes douaniers. Les résultats s’affichent ensuite sous forme de tableau détaillé.

Toutefois, la douane précise que les montants obtenus via ce simulateur sont uniquement indicatifs et que le calcul final sera effectué par les services compétents lors du dédouanement, sur la base des documents officiels et de la réglementation en vigueur.