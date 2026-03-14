Béjaïa : mise en service d’un nouveau tronçon de la pénétrante vers l’autoroute Est-Ouest

Un nouveau tronçon du projet de pénétrante reliant le port de Béjaïa à l’Autoroute Est-Ouest a été mis en service jeudi, selon un communiqué du Ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base.

L’opération a été supervisée par le ministre Abdelkader Djellaoui, en présence du ministre d’État chargé des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, ainsi que de la secrétaire d’État Karima Bakir Tafer et du wali de Béjaïa, Kamel Eddine Kerbouche.

Le tronçon inauguré s’étend sur 5 kilomètres, du point kilométrique 16 au point kilométrique 11. Cette infrastructure vise à renforcer le réseau routier de la région, améliorer la fluidité du transport et soutenir les projets économiques locaux, notamment l’exploitation de la mine de zinc-plomb d’Amizour et de Tala Hamza.