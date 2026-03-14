Transport : l’EDIV réceptionne 568 nouveaux bus au port d’Alger

L’Etablissement de développement de l’industrie de véhicules, relevant de la Direction des fabrications militaires du Ministère de la Défense nationale, a réceptionné 568 bus de différentes catégories au Port d’Alger, en provenance de Chine.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme lancé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à importer 10 000 bus neufs afin de renouveler le parc national de transport de voyageurs.

La cargaison réceptionnée fait partie d’un lot de 6 800 bus attendus depuis l’Allemagne et la Chine. Les livraisons du reste de la commande devraient se poursuivre dans les prochains jours afin de renforcer le réseau de transport public à travers le pays.