Été 2026 : restrictions sur le transport de véhicules par ferry vers l’Algérie

À l’approche de l’été 2026, les autorités algériennes instaurent de nouvelles restrictions sur le transport de véhicules par ferry afin de fluidifier le trafic portuaire et d’améliorer les conditions de transit, notamment pour la diaspora.

Entre le 15 juin et le 15 septembre 2026, l’embarquement des véhicules neufs ou de moins de trois ans sera interdit dans les ports d’Alger et d’Oran sur les ferries de passagers.



L’interdiction concernant les véhicules utilitaires (fourgons) est également maintenue dans l’ensemble des ports algériens.



Ces mesures, qui s’inscrivent dans la continuité de celles appliquées l’été précédent, concernent toutes les compagnies maritimes desservant l’Algérie. L’objectif est d’éviter la saturation des ports observée en 2025 et de garantir un embarquement plus fluide et mieux organisé durant la haute saison estivale.