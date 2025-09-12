Contrôle des véhicules importés : une plateforme en ligne bientôt disponible à Alger

Le ministère de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables prévoit de lancer une plateforme en ligne pour faciliter la prise de rendez-vous concernant le contrôle de conformité des véhicules importés. Cette initiative vise à réduire les files d’attente et à offrir un service plus fluide et accessible.

Dans un premier temps, le service sera disponible uniquement au centre de contrôle du Caroubier à Alger, dans le cadre d’une phase pilote. Les usagers pourront choisir leur créneau, recevoir une confirmation et consulter les documents requis, 24h/24 et 7j/7.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de numérisation des services publics, impulsée par le président Abdelmadjid Tebboune.

Cette décision fait suite aux nombreuses plaintes des citoyens concernant la surcharge du centre du Caroubier, qui traite plus de 2 000 véhicules par jour alors qu’il n’en supporte que 100, selon le député Berriche Abdelkader. Celui-ci avait proposé plusieurs mesures, comme l’augmentation du nombre de centres, le renforcement du personnel et l’extension des horaires d’ouverture.