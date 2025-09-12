IATF 2025 : l’automobile au cœur des accords pour l’intégration économique africaine

La 4ᵉ édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), clôturée à Alger, a mis en lumière le rôle stratégique du secteur automobile dans l’intégration économique du continent. Sur un total de 48,3 milliards de dollars de contrats signés, une part importante concerne l’automobile, confirmant ce secteur comme moteur du développement industriel et logistique en Afrique.

Le Salon africain de l’automobile, organisé en marge de l’événement, a permis de renforcer les partenariats entre constructeurs, équipementiers et gouvernements, avec pour objectif d’accroître les capacités de production locale, de réduire la dépendance aux importations et d’augmenter le taux d’intégration africaine.

Les experts estiment que ces accords contribueront non seulement à moderniser l’offre automobile – notamment dans les poids lourds, bus et véhicules utilitaires – mais aussi à stimuler les infrastructures de transport, essentielles pour réduire les coûts logistiques et fluidifier les échanges dans le cadre de la ZLECAf.

L’Algérie, en accueillant ce rendez-vous, a conforté son rôle de hub industriel et logistique, avec une stratégie tournée vers le développement de zones franches, de centres logistiques et de filières industrielles intégrées, particulièrement dans l’automobile.