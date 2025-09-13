TIRSAM annonce le début de la commercialisation de ses camions produits en Algérie

Le groupe algérien TIRSAM a lancé, à partir de ce samedi, les inscriptions pour l’achat de ses camions « Made in Algeria », via sa plateforme en ligne uniquement,

Les camions TIRSAM Made in Algérie sont désormais disponibles à la commande à partir d’aujourd’hui, via sa plateforme en ligne uniquement (www.tirsam.com).



Les prix sont fixés à :

390 millions de centimes pour le camion léger (3,5 tonnes)

pour le camion léger (3,5 tonnes) 460 millions de centimes pour le camion lourd (6 tonnes)

TIRSAM, fondé à Batna en 2008, souhaite ainsi soutenir l’industrie locale et répondre à la demande croissante en équipements lourds.

Les inscriptions se font exclusivement en ligne, sans déplacement au siège, mais de nombreux inscrits ont ignoré cette consigne.

Des documents spécifiques sont exigés selon le profil (commerçants, artisans, agriculteurs), incluant entre autres un chèque bancaire ou postal et les justificatifs d’activité.

Enfin, la plateforme d’inscription est actuellement en maintenance temporaire, en raison d’une forte affluence.