Diaspora algérienne : nouvelle réglementation sur la durée de séjour des véhicules

La durée maximale de séjour en Algérie pour les véhicules appartenant aux Algériens résidant à l’étranger est désormais strictement limitée à six mois par an, sans possibilité de renouvellement. Le député Toufik Khedim a expliqué dans une vidéo que l’ancienne pratique consistant à sortir puis rentrer à nouveau au pays pour prolonger cette période n’est plus valable.

Il a également précisé que changer de véhicule ne permet pas de contourner la règle, puisque le système douanier enregistre non pas la plaque du véhicule, mais le numéro d’identification du citoyen. La seule exception possible consiste à faire entrer le véhicule sous le nom d’un membre de la famille.

Le député a par ailleurs mis en garde la diaspora contre l’introduction de véhicules importés par d’autres personnes, notamment ceux de moins de trois ans, rappelant que le conducteur du véhicule est pénalement responsable en cas d’infraction, de marchandise illicite ou de véhicule volé.