Embouteillages à Alger : un nouvel axe routier inauguré pour désengorger le sud de la capitale

Alger a inauguré un nouveau passage routier à Bir Khadem dans le but de fluidifier un carrefour longtemps congestionné et considéré comme l’un des points noirs de la circulation au sud de la capitale.

Présenté par la wilaya dans une vidéo explicative, cet aménagement comprend l’élargissement des voies, la réorganisation des accès et une meilleure articulation du trafic entre Bir Khadem, Sehaoula et Bir Mourad Raïs.



Ce projet, intégré au « plan jaune » visant à moderniser l’ensemble des entrées d’Alger, marque une étape importante dans l’amélioration de la mobilité urbaine et la réduction des embouteillages quotidiens. L’ouverture de cet axe rénové s’inscrit dans une série de chantiers en cours destinés à désengorger durablement les itinéraires les plus fréquentés de la capitale.