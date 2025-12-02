Industrie : l’Algérie signe avec la Biélorussie pour produire 1 000 bus par an

L’Algérie et la Biélorussie ont renforcé leur coopération économique avec la signature de plusieurs accords, dont la création d’une usine de fabrication de bus à Bouira.

Ce projet, conclu entre la SFVUI et le constructeur biélorusse MAZ, prévoit un investissement de 4,7 milliards de dinars et une production annuelle d’environ 1 000 bus, permettant la création de plus de 600 emplois. Il s’inscrit dans les efforts du gouvernement algérien pour moderniser le parc national de transport et développer l’industrie locale.

Au-delà du secteur des transports, les deux pays envisagent d’élargir leur partenariat à l’agriculture, au textile, à la chimie, à la sidérurgie et à la fabrication d’équipements électroménagers. Un mécanisme de suivi conjoint sera instauré pour garantir la mise en œuvre concrète de ces projets. Cette coopération stratégique marque une nouvelle étape dans la diversification industrielle de l’Algérie.