Stellantis rappelle 700 000 voitures hybrides pour risque d’incendie

Le groupe Stellantis lance un rappel mondial de près de 700 000 véhicules hybrides 48 V, dont plus de 200 000 en France. Plusieurs modèles populaires des marques Peugeot, Citroën et Jeep, produits entre 2023 et 2026, sont concernés.

Le problème provient d’un défaut de conception sous le capot pouvant provoquer, dans de rares cas, un court-circuit et un début d’incendie. Bien que peu d’incidents aient été recensés, le constructeur agit par précaution.

Les propriétaires seront contactés directement pour une intervention gratuite en concession, rapide (environ 30 minutes), visant à corriger le défaut et garantir la sécurité des véhicules.