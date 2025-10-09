Fiat Algérie met en garde contre de faux agents escroquant les clients

Fiat Algérie alerte ses clients sur des escrocs se faisant passer pour des représentants de la marque, qui contactent des acheteurs par téléphone pour leur soutirer des informations bancaires, notamment leur numéro de RIB, sous prétexte d’accélérer la livraison de leur véhicule.

La filiale du groupe Stellantis précise que ces appels ne proviennent pas de son réseau officiel et constituent des tentatives d’escroquerie. Elle rappelle qu’elle ne demande jamais de coordonnées bancaires par téléphone, email ou SMS, et invite les clients à signaler toute demande suspecte à son service client au 0770 165 165 ou via son site officiel.

Fiat Algérie souligne enfin que seuls les concessionnaires agréés sont habilités à traiter et finaliser les commandes, garantissant ainsi la sécurité et la conformité des transactions.