ETUSA: nouveau programme de transport public par bus à compter du 14 septembre

L’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a annoncé, mardi dans un communiqué, un nouveau programme de transport par bus à l’occasion de la rentrée sociale (2025/2026), et ce, à compter du dimanche 14 septembre courant.

Selon le nouveau programme, les premiers départs des bus de l’Entreprise à partir des stations sont prévus à 06h00, tandis que les derniers départs sont prévus à 18h30, avec une fréquence de passage, de 20 à 40 minutes pour les lignes urbaines, et de 40 à 60 minutes pour les lignes suburbaines.

Quant aux lignes de nuit, les premiers départs sont prévus à 19h00, alors que les derniers départs sont prévus à 00h00 (minuit), selon l’établissement public.

L’ETUSA a souligné par ailleurs que le programme spécial de la saison estivale, incluant les navettes vers les plages et les dessertes vers les Sablettes, prendra fin samedi prochain.

Toutefois, le service spécial pour la prière du vendredi à Djamaa El Djazair sera maintenu comme à l’accoutumée, a jouté la même source.