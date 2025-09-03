Gaspillage d’eau : les stations de lavage automobile invitées à se moderniser

Les associations de consommateurs et de commerçants appellent les professionnels, notamment les stations de lavage automobile, à adopter des pratiques plus responsables pour réduire le gaspillage d’eau.

Le président de l’ANCA, El Hadj Tahar Boulenouar, a insisté sur la nécessité pour ces stations d’investir dans des équipements modernes à pression et de privilégier les techniques de lavage à sec.

De son côté, l’APOCE a rappelé que le lavage excessif et anarchique des véhicules figure parmi les comportements qui aggravent la surconsommation d’eau, surtout en période de forte demande. Les associations plaident pour la mise en place de réglementations strictes, de sanctions contre le gaspillage, ainsi que pour des campagnes de sensibilisation afin d’inciter les exploitants à adopter des solutions durables.

En résumé, les stations de lavage sont directement interpellées pour jouer un rôle clé dans la lutte contre le gaspillage d’eau, en modernisant leurs pratiques et en contribuant activement à la préservation de cette ressource vitale.