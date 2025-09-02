Industrie automobile : l’ex-usine Hyundai de Tiaret bientôt relancée

Le ministre de l’Industrie et Premier ministre par intérim, Sifi Ghrieb, a annoncé la relance prochaine de l’ex-usine Hyundai de Tiaret, dont les biens ont été confisqués par décision judiciaire. Le site sera confié à une entreprise publique chargée de sa remise en activité, sans précision sur un éventuel maintien de la marque Hyundai.

Cette usine, initialement lancée en 2017 par le groupe privé Tahkout, avait cessé ses activités après les affaires de corruption de 2019. L’État algérien a depuis engagé un processus de récupération et de relance des entreprises confisquées.

Par ailleurs, Hyundai prépare son retour en Algérie avec un projet indépendant : une nouvelle usine d’assemblage à Relizane, en partenariat avec le groupe omanais Saud Bahwan. Prévue pour 2027, elle mobilisera 400 millions de dollars et produira des SUV compacts ainsi que des voitures à hayon destinées au marché régional.