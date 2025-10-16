Fermeture temporaire de la rocade sud d’Alger : déviations prévues entre Dely-Brahim et El-Achour ce vendredi

La wilaya d’Alger a annoncé la fermeture temporaire d’un tronçon de la rocade sud entre Zéralda et Dar El Beïda, dans le cadre des travaux de construction de l’autoroute reliant le stade du 5-Juillet à Khraïcia.

Cette interruption concernera la zone entre les échangeurs de Dely-Brahim et El-Achour, du vendredi 17 octobre à 1h00 du matin jusqu’à 14h00.

Pendant la durée des travaux, des déviations de circulation seront mises en place :

Les automobilistes venant de Zéralda vers Dar El Beïda devront passer par la RN36, RN41, Chéraga et Chevalley, avant de rejoindre la rocade via l’autoroute du 5-Juillet.

Ceux circulant dans le sens inverse suivront le même itinéraire en sens opposé.

La wilaya d’Alger appelle les usagers à suivre la signalisation et présente ses excuses pour la gêne occasionnée par cette fermeture nécessaire aux travaux d’infrastructure.