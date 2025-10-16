M’sila : Inauguration d’une usine de garnitures de frein pour renforcer la sous-traitance automobile nationale

Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a inauguré à M’sila une usine de garnitures de frein Euro Truck Parts, un projet industriel majeur visant à renforcer la sous-traitance nationale dans le secteur mécanique.

Lors de cette visite effectuée sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune, M. Ghrieb a insisté sur la nécessité de bâtir un réseau solide de sous-traitance industrielle, conforme aux normes techniques internationales, tout en annonçant que le référentiel national d’intégration des pièces de rechange sera finalisé d’ici la fin de l’année.

Il a également mis en avant l’importance de la formation d’une main-d’œuvre qualifiée et de l’activation du guichet unique pour faciliter les investissements et accélérer la relance industrielle.

Le PDG du groupe Debih, propriétaire de l’usine, a salué la politique du gouvernement visant à lever les obstacles à l’investissement et à renforcer la production locale.

Implantée sur 2,4 hectares, l’usine dispose d’une capacité mensuelle de 171 000 pièces de freinage et devrait créer une centaine d’emplois directs, pour un investissement total de 550 millions de dinars.

Ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de développement de l’industrie automobile, d’augmentation du taux d’intégration locale et de réduction des importations.