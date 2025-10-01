Fiat El Djazaïr dément toute hausse de prix sur ses modèles assemblés localement

À la suite de certaines informations relayées dans la presse faisant état d’une augmentation des tarifs des véhicules Fiat assemblés en Algérie, Fiat El Djazaïr a tenu à rassurer sa clientèle : aucun changement de prix n’a été appliqué.

Dans un communiqué diffusé ce soir, la marque précise que les tarifs des modèles produits à l’usine de Tafraoui (Oran) demeurent inchangés et que les informations évoquant une révision à la hausse ne reflètent pas la réalité.

Fiat El Djazaïr réaffirme ainsi son engagement à maintenir une communication claire et transparente avec ses clients.