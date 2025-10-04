Isuzu dévoile le D-Max EV : son premier pick-up 100 % électrique arrive en Europe

Isuzu lance son premier pick-up 100 % électrique, le D-Max EV, sur le marché européen. Ce modèle à transmission intégrale est équipé de deux moteurs électriques développant 190 ch pour un couple de 325 Nm, avec une charge utile de 1 010 kg et une capacité de remorquage de 3,5 tonnes.

Doté d’une batterie de 67 kWh, il offre une autonomie de 263 km, mais sa recharge rapide reste limitée à 50 kW, nécessitant environ une heure pour atteindre 80 %. La recharge en courant alternatif s’effectue à 11 kW.

Proposé uniquement en version Double Cab (5,28 m), le D-Max EV est affiché à 71 105 € HT. Il bénéficie d’une garantie de 5 ans ou 100 000 km, et 8 ans ou 160 000 km pour la batterie. Les commandes sont désormais ouvertes dans le réseau Isuzu.

