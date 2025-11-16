Nouvelles règles chinoises : quel impact sur les importations automobiles en Algérie ?

À partir du 1er janvier 2026, la Chine mettra en place de nouvelles règles pour encadrer l’exportation de véhicules. Toute voiture immatriculée depuis moins de 180 jours et affichant zéro kilomètre sera considérée comme neuve. Les exportateurs devront fournir des garanties de service après-vente et indiquer les points de maintenance disponibles hors Chine.

Cette réglementation vise à mieux contrôler les documents d’immatriculation et à remédier aux plaintes concernant l’absence de services après-vente à l’international. Elle met également fin à une pratique courante : immatriculer des véhicules neufs pour les exporter comme voitures d’occasion, ce qui permettait à certains constructeurs d’améliorer artificiellement leurs chiffres et de bénéficier d’avantages fiscaux.

Désormais, seuls les constructeurs pourront exporter des véhicules neufs ; les particuliers et intermédiaires seront limités à l’exportation de véhicules réellement utilisés.

Pour l’Algérie, grande importatrice de véhicules chinois récents, ces mesures pourraient réduire l’offre disponible, notamment celle passant par des circuits non officiels. Les autorités algériennes devront aussi renforcer le contrôle documentaire pour vérifier la véritable catégorie des véhicules importés.