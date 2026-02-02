Gara Djebilet : Tebboune inaugure une ligne minière historique et stratégique

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré officiellement la ligne minière Ouest Béchar–Tindouf–Gara Djebilet, qualifiant cet événement d’étape historique dans l’histoire industrielle de l’Algérie. Réalisé en un temps record de 20 mois, ce projet stratégique symbolise la capacité du pays à concrétiser de grands chantiers grâce à un financement et des compétences essentiellement algériens, avec l’appui de partenaires étrangers.

Cette infrastructure marque le lancement effectif de l’exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet et s’inscrit dans une vision globale visant la diversification de l’économie, la connexion du Sud au reste du pays et la réduction de la dépendance aux hydrocarbures. Le projet comprend également d’importantes réalisations techniques, dont la construction de ponts sur 22 kilomètres, et ouvre la voie à d’autres projets miniers et logistiques structurants.

La mise en service officielle a été concrétisée par l’arrivée simultanée de trains de voyageurs et de minerai à la gare de Béchar, consacrant ainsi l’entrée en exploitation de cette ligne ferroviaire majeure, appelée à jouer un rôle central dans le développement économique national.