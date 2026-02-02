Inauguration de la ligne ferroviaire Gara Djebilet-Tindouf-Bécha

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, dimanche depuis la wilaya de Béchar, que l’inauguration de la ligne ferroviaire minière Ouest Gara Djebilet-Tindouf-Béchar constitue la première étape d’un projet national structurant qui transformera la région à court terme et contribuera à la concrétisation des objectifs des orientations économiques nationales.

A cette occasion, le président de la République a salué les travailleurs de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet stratégique. Il a ensuite échangé avec des voyageurs qui étaient à bord de ce premier train sur la ligne minière Ouest.

Le président de la République a également présidé la cérémonie de réception du train transportant les premières cargaisons du minerai de fer de la mine de Gara Djebilet à destination d’Oran.

Le président de la République avait auparavant suivi un documentaire sur le projet stratégique de la ligne ferroviaire minière Ouest Gara Djebilet-Tindouf-Béchar, produit par la Télévision algérienne, sous la supervision de la Direction générale de la Communication à la Présidence de la République.