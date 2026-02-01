Importation de 10.000 bus : une première cargaison réceptionnée au port d’Alger

L’Établissement de développement de l’industrie de véhicules (EDIV), relevant de la Direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale, a réceptionné, dimanche au port d’Alger, une première cargaison de 335 bus.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant l’importation de 10.000 nouveaux bus destinés au renouvellement du parc national de transport de voyageurs.

Supervisant la réception de cette cargaison, le Général Mahfoud Hamel, Directeur général de l’EDIV, a indiqué que cette opération intervient sous la supervision du Général d’Armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP). Il a précisé que l’EDIV a entamé la réception de 335 bus de différentes catégories, sur un total de 6.800 bus qui seront réceptionnés auprès de partenaires étrangers, notamment de la République populaire de Chine et de la République fédérale d’Allemagne.

Le Directeur général de l’EDIV a également souligné que les opérations de réception du reste de la commande se poursuivront dans les prochains jours, conformément au calendrier établi, afin d’assurer le renouvellement progressif du parc national de transport public.