IATF 2025 à Alger: une mobilisation exceptionnelle pour l’édition la plus ambitieuse

La 4e Foire commerciale intra-africaine (IATF) qui s’ouvrira jeudi à Alger, s’annonce comme l’édition la plus importante et la plus ambitieuse depuis son lancement, grâce à l’ampleur de sa participation, aux perspectives économiques qu’elle ouvre et aux moyens exceptionnels mobilisés pour sa réussite, en droite ligne avec la vision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, inscrite dans la continuité de l’engagement historique de l’Algérie en faveur de l’intégration continentale.

Placée sous le thème « Une passerelle vers de nouvelles opportunités », cette 4e édition sera marquée par la participation de plus de 2.000 exposants et des délégations venant de 140 pays et devra accueillir plus de 35.000 visiteurs professionnels.

Cette édition devrait également s’achever par la signature d’importants accords commerciaux et d’investissements dont la valeur dépasserait les 44 milliards de dollars.

Dans ce cadre, l’Algérie a mobilisé l’ensemble des moyens nécessaires pour offrir aux participants (délégations officielles, exposants et visiteurs professionnels) des conditions d’accueil optimales, mettant en place des mesures d’accompagnement et de facilitation destinées à faire de cette 4e édition la plus importante et la plus ambitieuse jamais organisée depuis le lancement de l’IATF en 2018.

Organisée par l’Algérie, la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), initiatrice de cette foire, la Commission de l’Union africaine et le secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), cette 4e édition a suscité une attention particulière de la part des plus hautes autorités du pays qui ont veillé à impliquer toutes les parties concernées pour assurer une meilleure organisation de cet évènement d’envergure.

En avril dernier, lors d’une réunion du Conseil des ministres, le président de la République avait ordonné la mise en place de toutes les facilitations nécessaires pour la participation des partenaires africains à cet événement économique et l’ensemble des mesures et dispositions à même de contribuer à sa réussite au profit des économies nationale et africaine.

L’ambition affichée par l’Algérie est celle de réussir cette 4e édition qui sera organisée au Palais des expositions (Pins maritimes) et au Centre international de conférences (CIC) « Abdellatif Rahal », au vu de l’importance de cet événement biennal qui constitue l’une des plus grandes plateformes de partenariat pour le commerce et l’investissement dans le continent.(APS)