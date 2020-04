Global Motors Industries Al Djazair: arrêt de l’activité jusqu’au 16 avril 2020

Dans le cadre de la prévention contre la propagation du COVID-19, la société Global Motors Industries Al Djazair annonce que l’ensemble de ses structures seront fermées jusqu’au 16 avril prochain.

Le communiqué de GMIA indique que suite à l’entrée de l’Algérie en phase trois de la pandémie du Coronavirus, et dans le but de freiner au maximum sa propagation, toutes ses activités commerciales sont suspendues, les Showrooms et les Ateliers SAV seront fermés jusqu’au 16/04/2020.

Par ailleurs, GMIA indique que ses clients, en cas d’urgence, peuvent contacter des numéros spéciaux dédiées à cette période.



* ALGER:

– Service Commercial : 0561 680 946

– Service Technique : 0561 964 464



* SETIF 0560 993 420

* ORAN 0561 861 154