Salon de Pékin 2020 : Il se tiendra à la fin septembre

Malgré son report récent pour cause de la pandémie mondiale du coronavirus, le salon international de Pékin 2020 en Chine est annoncé maintenu pour la fin du mois de septembre.

Depuis la fin du mois de février, les salons internationaux automobiles sont annoncés annulés ou reportés pour case de la crise sanitaire du coronavirus. Après l’annulation du salon de Genève c’était autour du salon de New-York d’être reporté pour le mois d’août, puis Détroit d’être annulé et récemment le mondial de Paris est d’ores et déjà annoncé annulé à six mois de sa tenue.

Toutefois en Chine, épicentre de cette pandémie, l’économie tente malgré tout de se redémarrer comme on l’a vu avec la reprise des activités des usines de Renault et groupe PSA. Dans cette optique, le salon de Pékin tentera de se maintenir avec une date nouvelle.

En effet, le grand événement de Pékin initialement prévu pour ce mois d’avril se tiendra finalement avec cinq mois de retard. Les organisateurs ont en effet annoncé que ce salon se tiendra du 26 septembre au 05 octobre prochain si bien évidemment l’épidémie de coronavirus n’aura pas repris.