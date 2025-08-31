Hydrogène vert : l’Algérie lance la fabrication de moteurs propres pour les bus

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a donné, dimanche à Alger, le coup d’envoi d’un projet novateur visant à développer et fabriquer localement des moteurs fonctionnant à l’hydrogène vert.

Fruit d’une collaboration entre chercheurs, industriels et institutions nationales, ce projet marque une étape décisive dans la valorisation de la recherche scientifique au service de l’industrie algérienne. Concrètement, il s’agit de convertir les moteurs diesel des bus de transport en moteurs propres à hydrogène vert, une solution durable et « made in Algérie » qui ouvre la voie à une souveraineté énergétique et technologique renforcée.

Selon le ministère, cette innovation permettra d’économiser jusqu’à 31 % de la production énergétique locale et de réduire de manière significative les émissions de carbone issues du diesel, contribuant directement aux objectifs du programme gouvernemental 2024-2029 en matière de transition énergétique et de développement durable.

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de représentants du ministère de la Défense nationale et de la Direction centrale des fabrications militaires, du directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique, de la directrice de l’École nationale supérieure des énergies renouvelables, ainsi que de chercheurs spécialisés en hydrogène vert et de responsables de la Société nationale des véhicules industriels (SNVI).

Avec cette initiative, l’Algérie affirme son ambition de devenir un acteur régional majeur dans le domaine des technologies liées à l’hydrogène vert, tout en posant les bases d’une industrie automobile plus propre, conçue et développée sur son propre sol.