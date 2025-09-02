IATF: les poids lourds interdits de circulation dans la wilaya d’Alger pendant deux jours

La wilaya d’Alger a annoncé, mardi dans un communiqué, l’interdiction de circulation des poids lourds au niveau de la wilaya pendant deux jours à compter de ce soir à 23h59, afin d’assurer la fluidité du trafic routier durant la tenue de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025).

« Pour assurer la fluidité du trafic routier durant la tenue de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), tous les poids lourds sont interdits de circulation au niveau de la wilaya d’Alger pour une durée de deux (2) jours, du 2 septembre 2025 à 23h59 au 4 septembre 2025 à 23h59 », lit-on dans le communiqué.

« Sont exclus de cette décision d’interdiction les camions de ravitaillement en carburant, les camions d’approvisionnement en denrées alimentaires, les camions de travaux relevant des établissements publics de la wilaya, les camions relevant des services communaux, les camions d’approvisionnement des hôpitaux en oxygène, les camions relevant des services d’intervention de la SEAAL et de Sonelgaz et les camions relevant des services d’Algérie Télécom et des opérateurs de téléphonie mobile », ajoute la même source.

Les services de la wilaya d’Alger informent aussi l’ensemble des citoyens de « la fermeture provisoire de l’espace de loisirs Forêt de Bouchaoui, dans la circonscription administrative de Chéraga, durant la période allant du 2 septembre 2025 à 23h59 au 5 septembre 2025 à 06h00 ».