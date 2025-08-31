IAA Munich 2025 : un festival de nouveautés électriques et hybrides

Le salon automobile de Munich (8 au 14 septembre) sera marqué par une vague d’innovations, principalement axées sur l’électrification.

Parmi les stars attendues : le BMW iX3 nouvelle génération (800 km d’autonomie), le Mercedes GLC électrique, la Renault Clio 6 hybride, ou encore le Smart #5 et la Skoda Vision O.



Audi, Cupra, Hyundai et Kia miseront sur des concepts annonciateurs de futurs modèles électriques, tandis que Volkswagen pourrait lever le voile sur l’ID.2 SUV et le nouveau T-Roc.



Les constructeurs chinois (BYD, Leapmotor, Xpeng) profiteront aussi de l’événement pour renforcer leur présence en Europe.