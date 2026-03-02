Hyundai affine son retour en Algérie en s’appuyant sur Majestic Autos

Le constructeur Hyundai prépare méthodiquement son retour sur le marché algérien, en partenariat avec Majestic Autos. Plutôt qu’une relance précipitée, la marque mise sur une préparation progressive et structurée, centrée d’abord sur la mise en place d’un réseau solide de concessionnaires.

Plusieurs réunions de coordination ont déjà réuni les premiers partenaires agréés, couvrant quinze wilayas, afin d’aligner les standards commerciaux et de service après-vente avec les exigences internationales de la marque. La priorité est donnée à l’organisation du terrain et à la cohérence du dispositif avant tout lancement commercial.

Ce retour s’inscrit dans un contexte de recomposition du marché automobile algérien, désormais régi par un cadre réglementaire plus lisible. Distributeur exclusif depuis octobre 2024, Majestic Autos pilote ce projet en coulisses, avec pour objectif d’assurer une relance durable et conforme aux attentes des clients algériens.