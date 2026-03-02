Vignette automobile 2026 : délais prolongés et paiement en ligne encouragé

La Direction Générale des Impôts a lancé la campagne de la vignette automobile 2026 avec plusieurs nouveautés majeures.

Les automobilistes disposent exceptionnellement d’un délai prolongé jusqu’au 31 mai 2026 pour s’acquitter de la taxe. Le paiement en ligne via la plateforme QASSIMATOUKA, accessible dès le 1er mars, est fortement encouragé grâce à ses avantages : exonération du droit de timbre, absence d’obligation d’affichage sur le pare-brise et réimpression gratuite du reçu.

Côté réglementation, les véhicules GPL/c deviennent soumis à la vignette, tandis que les véhicules électriques et hybrides en sont totalement exonérés, dans une logique de transition énergétique.



Les tarifs restent globalement inchangés et les règles pour les véhicules utilitaires (calcul selon le PTC) sont maintenues. La DGI invite enfin les usagers à anticiper leur paiement afin d’éviter l’affluence de fin de période.