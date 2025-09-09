Renault dévoile la Clio 6 : plus sportive, plus écoresponsable et plus connectée

Renault a dévoilé au salon de Munich la nouvelle Clio 6, héritière d’un best-seller écoulé à 17 millions d’exemplaires depuis 1990.

Avec un design plus audacieux et sportif, cette génération gagne en dimensions (4,12 m de long) et monte en gamme.

Sous le capot, elle adopte une motorisation hybride E-Tech 160 ch, affichant une consommation réduite (3,9 l/100 km) et des émissions record (89 g/km de CO2), tout en pouvant rouler jusqu’à 80 % du temps en électrique en milieu urbain. Une version GPL reste disponible.

L’habitacle bénéficie de matériaux recyclés, d’un double écran OpenR, du système multimédia Google intégré et de 29 aides à la conduite de dernière génération, confirmant l’ambition de Renault de maintenir la Clio en tête des ventes en France et en Europe.

Nous reviendrons avec de plus amples détails sur la nouvelle Clio dans nos prochains articles.

