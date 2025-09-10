IATF 2025 : Holding SNS accélère son intégration dans l’automobile avec des accords à 950 millions de dollars

À l’occasion de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) tenue à Alger, la Société nationale de sidérurgie (Holding SNS) a signé plusieurs protocoles d’accord d’une valeur globale de 950 millions de dollars, avec pour objectif de renforcer ses activités industrielles et d’accroître son rôle dans la filière automobile africaine.

Au total, huit accords ont été conclus avec des entreprises du Sénégal, d’Égypte et de Chine. Une partie significative concerne directement l’industrie automobile et les pièces de rechange, avec un double objectif : augmenter le taux d’intégration locale et réduire la dépendance aux importations.

Parmi les plus notables :

Un accord entre Anabib (filiale de SNS) et Algeria FAW Trucks Industrie pour la fourniture de pièces de rechange pour camions, renforçant l’intégration nationale et soutenant l’assemblage local.

pour la fourniture de pièces de rechange pour camions, renforçant l’intégration nationale et soutenant l’assemblage local. Un partenariat entre Anabib et EMSG Mansour , spécialisé dans la pièce de rechange allemande, pour développer la fabrication de composants automobiles tels que pare-chocs, phares et faisceaux électriques.

, spécialisé dans la pièce de rechange allemande, pour développer la fabrication de composants automobiles tels que pare-chocs, phares et faisceaux électriques. Un protocole entre l’ENCC (filiale de SNS) et Algeria FAW Trucks pour la réalisation de châssis de camions, portant l’intégration nationale à 17 %.

Ces initiatives confirment la volonté de Holding SNS de se positionner comme un acteur clé de la sous-traitance automobile, en accompagnant l’émergence d’un tissu industriel local capable de répondre aux besoins du marché algérien et africain.

Le PDG de SNS, Adel Khemane, a souligné que ces accords témoignent de l’intérêt croissant des partenaires étrangers pour l’industrie algérienne, et ouvrent la voie à une plus grande compétitivité régionale dans l’automobile et ses filières connexes.