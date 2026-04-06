Immatriculation en Algérie : un système national centralisé remplace les démarches communales

L’Algérie adopte en 2026 un système national unifié pour l’immatriculation des véhicules, mettant fin à la gestion locale par les communes.

Cette réforme, introduite par une instruction ministérielle, centralise toutes les démarches via une plateforme numérique unique, désormais seule habilitée à traiter les ventes, délivrer les cartes grises et enregistrer les véhicules.

Le nouveau dispositif renforce la sécurité grâce à une carte grise dotée d’un code QR, facilitant l’identification et luttant contre la fraude. Les transactions exigent désormais la présence simultanée du vendeur et de l’acheteur avec des documents biométriques.

Interconnectée avec plusieurs institutions (Sûreté nationale, Douanes, ministère de l’Industrie), cette plateforme permet un suivi complet des véhicules et ouvre la voie à de futurs services comme l’assurance en ligne. Cette transition s’inscrit dans une volonté de modernisation et de meilleure traçabilité du parc automobile.