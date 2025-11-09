Importation automobile : la douane d’Alger suspend les opérations pour désengorger les entrepôts

Un document interne de la douane d’Alger daté du 5 novembre 2025 annonce la suspension temporaire du déchargement des conteneurs de voitures au port d’Alger, du 5 au 12 novembre, en raison d’une saturation des entrepôts et de retards dans le dédouanement des véhicules importés par des particuliers.

Cette décision intervient dans un contexte de forte hausse des importations de voitures, notamment en provenance de Chine, liée à des prix compétitifs et à un assouplissement des procédures administratives. Cependant, cette affluence provoque un engorgement logistique et une forte pression sur le marché des devises, les acheteurs se tournant vers le marché parallèle pour se procurer des euros.

En somme, cette mesure illustre les tensions croissantes dans la chaîne d’importation automobile : le flux de véhicules augmente plus vite que la capacité des infrastructures portuaires et des services douaniers, accentuant les déséquilibres économiques et logistiques.