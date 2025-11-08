Transports : le gouvernement lance un dispositif de crédit pour l’acquisition des 10 000 bus importés

Le gouvernement algérien a annoncé de nouvelles mesures de financement pour faciliter l’acquisition des 10 000 bus importés dans le cadre de l’opération nationale de renouvellement du parc de transport public.

Le ministre de l’Intérieur et des Transports, Said Sayoud, a précisé que ces facilités s’inscrivent dans le dispositif Anade (ex-Ansej), dédié à l’emploi des jeunes, en collaboration avec les banques publiques.

Grâce à ce programme, les transporteurs de moins de 40 ans pourront bénéficier d’un crédit bancaire bonifié couvrant jusqu’à 70 % du coût d’acquisition, pour un plafond de 10 millions de dinars. Cette mesure vise à soutenir les jeunes entrepreneurs du secteur et à accélérer le renouvellement du parc après le tragique accident d’Oued El Harrach, survenu en août et ayant coûté la vie à 18 personnes.

L’opération, considérée comme urgente, prévoit la livraison de 2 000 bus par mois à partir de novembre 2025, jusqu’à mars 2026. En parallèle, les autorités entament le retrait progressif des bus vétustes de plus de 30 ans, en coordination avec le ministère de l’Industrie.

Enfin, le ministre a annoncé la révision du cahier des charges du transport de voyageurs et la création de commissions de contrôle composées de représentants des transports, de l’environnement, de l’industrie et des services de sécurité, afin d’assurer un suivi régulier de la sécurité et de la conformité des bus.