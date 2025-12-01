L’Algérie lance ses premières stations Naftal en Mauritanie

L’Algérie franchit une étape importante dans son secteur énergétique avec le lancement de ses premières stations-service Naftal en Mauritanie. Le président Tebboune a chargé le Premier ministre d’engager des discussions officielles pour concrétiser cette implantation, marquant ainsi l’entrée du pays dans l’exportation de carburant raffiné localement.

Parallèlement, le chef de l’État a demandé l’élaboration d’un plan national pour mieux contrôler la consommation des produits pétroliers, notamment grâce à l’introduction de cartes prépayées, surtout dans les zones frontalières.

Le président a également insisté sur l’accélération de la finalisation de la raffinerie de Hassi Messaoud, essentielle pour répondre aux besoins nationaux et renforcer les exportations.

Enfin, Naftal se voit confier un rôle élargi, devenant l’unique opérateur chargé d’importer et de produire les matières premières liées aux huiles. Le gouvernement prévoit aussi le développement d’une industrie locale de fabrication de pneus, en attendant l’importation temporaire de 500 000 unités.