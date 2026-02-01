Riyad Mahrez fait sensation au volant du Tesla Cybertruck

Le capitaine de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez, a récemment attiré l’attention en apparaissant au volant d’un Tesla Cybertruck, un véhicule électrique au design futuriste et controversé.

Connu pour son goût prononcé pour les voitures d’exception, l’international algérien a délaissé ses modèles de luxe habituels pour ce pick-up hors normes, qui a fait le buzz mondial lors de sa sortie.

Longtemps réservé au marché américain, le Cybertruck commence désormais à s’imposer au Moyen-Orient, notamment en Arabie saoudite, où Mahrez évolue avec Al-Ahli SC. Ce modèle spectaculaire s’inscrit dans une tendance de plus en plus visible dans la région, marquée par l’attrait pour des véhicules uniques et audacieux.