Importation de véhicules de moins de cinq ans : le député Tawfik Khedim clarifie les conditions et l’application de la mesure

Le député des Algériens de France, Tawfik Khedim, a apporté des précisions concernant la mesure inscrite dans le projet de loi de finances 2026 qui prévoit d’autoriser les membres de la diaspora à importer des véhicules de moins de cinq ans sans droits de douane, dans le cadre d’un certificat de changement de résidence (CCR).

Il a rappelé que cette disposition n’est pas encore en vigueur, le texte étant toujours en débat au Parlement. Si elle est adoptée, son application ne débutera qu’à partir du 1ᵉʳ janvier 2026.



Le député a également précisé que cette mesure concerne uniquement les ressortissants algériens s’installant définitivement en Algérie, et non l’ensemble de la diaspora.



Enfin, il estime qu’il existe de fortes chances d’adoption de cette disposition, car elle répond à une revendication récurrente des députés représentant les Algériens de l’étranger.