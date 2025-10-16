L’Algérie lance officiellement l’importation de 10 000 bus pour moderniser son parc de transport

L’Algérie a franchi une étape majeure dans le projet d’importation de 10 000 bus neufs, initié sur décision du président Abdelmadjid Tebboune.

Le Premier ministre Sifi Ghrieb a officiellement lancé l’opération à Chlef, en remettant les autorisations d’importation à trois opérateurs : l’EDIV (ex-SNVI, relevant du ministère de la Défense), Tirsam (Batna) et Pen Pu Algérie (Chlef, assembleur de la marque Daewoo).

Cette initiative vise à renouveler le parc national de transport tout en soutenant les industriels locaux pour garantir la maintenance, les pièces de rechange et le service après-vente. Des mémorandums d’entente ont également été signés entre ces constructeurs et quinze sous-traitants nationaux, renforçant la base industrielle du pays.

Le Premier ministre a souligné que cette opération marque une étape vers la construction d’une véritable industrie mécanique intégrée en Algérie. Par ailleurs, le projet de Loi de finances 2026 prévoit une exonération totale de taxes et droits de douane sur ces 10 000 bus destinés au transport collectif.