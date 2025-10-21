Stellantis s’allie à Pony.ai pour lancer ses premiers véhicules électriques autonomes en Europe dès 2026

Stellantis se lance dans la course aux véhicules autonomes en Europe grâce à un partenariat stratégique avec Pony.ai, spécialiste mondial de la conduite autonome.

Ensemble, ils développeront une nouvelle génération de véhicules électriques autonomes de niveau 4, capables de circuler sans intervention humaine.

Les premiers tests auront lieu au Luxembourg sur des Peugeot e-Traveller, avant un déploiement prévu en 2026 dans plusieurs métropoles européennes. Ce projet, mené via la division Pro One dédiée aux utilitaires, vise à proposer des solutions de robotaxis, navettes et livraisons autonomes adaptées aux besoins urbains.

Cette annonce intervient peu après l’abandon par Stellantis de son propre programme de conduite autonome AutoDrive (niveau 3). En collaborant avec Pony.ai, le constructeur cherche à accélérer son développement technologique tout en maîtrisant ses coûts, dans un contexte de forte concurrence et de transition vers l’électrique.