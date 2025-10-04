Importation de véhicules : l’Algérie simplifie les procédures pour les particuliers et modernise le dédouanement

L’Algérie a annoncé un allègement des procédures d’importation de véhicules pour les particuliers, dans le but de réduire les délais et les coûts. Le directeur général des Douanes, Abdelhafid Bekhouche, a précisé que la principale mesure concerne la révision des prix de référence, désormais adaptés à chaque marché d’origine pour éviter la surévaluation des droits de douane.

Grâce au système numérique ALCES, les valeurs sont mises à jour en temps réel afin de prévenir toute manipulation. En parallèle, un dispositif logistique et numérique est mis en place pour accélérer la sortie des véhicules des ports, avec notamment le recours au système ALSAS et la coordination entre douanes, banques, transporteurs et services fiscaux.

Ces réformes, soutenues par plusieurs ministères, visent à moderniser la douane algérienne et à fluidifier les démarches des citoyens. Elles traduisent la volonté de l’État d’apaiser le marché automobile et de restaurer la confiance des particuliers face aux lenteurs administratives.