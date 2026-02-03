Stellantis accélère la localisation industrielle en Algérie

Stellantis souhaite franchir une nouvelle étape dans son développement en Algérie en misant sur la production locale de composants automobiles. Lors d’une rencontre organisée à Turin entre industriels italiens et opérateurs algériens, le groupe a présenté sa stratégie visant à renforcer l’intégration industrielle et la sous-traitance nationale, afin de dépasser le simple assemblage de véhicules.

Cette démarche repose sur la création de partenariats avec des équipementiers pour produire localement des pièces, introduire des technologies et attirer des investissements industriels, tout en orientant la production vers le marché algérien.



Au cœur de ce dispositif figure l’usine de Tafraoui, près d’Oran, où Stellantis produit déjà plusieurs modèles Fiat et prévoit d’atteindre 90 000 unités en 2026, avec l’intégration prochaine de la marque Opel dans son programme industriel.