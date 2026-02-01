Industrie automobile : les grands acteurs au premier salon « Mechanica Al Djazaïr » à Oran

La première édition du salon international « Mechanica Al Djazaïr », dédié à l’industrie automobile, à la sous-traitance et aux pièces de rechange, se tiendra du 10 au 12 février 2026 au Centre des conventions d’Oran, selon un communiqué des organisateurs.

Organisé par l’agence Eventrad, sous le haut patronage du ministère de l’Industrie, en partenariat avec l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), le Conseil de la rénovation économique et la Bourse de sous-traitance d’Oran, l’événement réunira de nombreux acteurs majeurs du secteur automobile. Parmi eux figurent notamment Stellantis Algérie, Chery, Jetour, Tirsam et Emin-Auto, ainsi que plusieurs entreprises spécialisées dans la fabrication de véhicules, les pièces automobiles et la sous-traitance industrielle.

Le salon verra également la participation de fabricants nationaux d’équipements et de composants, à l’image de Fabcom dans le domaine des batteries et Iris dans la production de pneumatiques, illustrant la diversité et la structuration progressive des chaînes d’approvisionnement locales.

Se distinguant par une forte présence des producteurs de pièces détachées et des opérateurs de la sous-traitance industrielle, « Mechanica Al Djazaïr » vise à renforcer l’intégration industrielle, à promouvoir la production nationale et à réduire la dépendance aux importations, tout en soutenant l’émergence d’un tissu industriel compétitif.

Organisé en étroite collaboration avec plusieurs institutions nationales, le salon revêt une dimension institutionnelle marquée, traduisant l’intérêt des pouvoirs publics pour le développement de l’industrie automobile, considérée comme un secteur stratégique pour la diversification de l’économie nationale et le renforcement de l’attractivité de l’investissement.