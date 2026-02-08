Industrie automobile : Sigit mise sur l’Algérie pour croître et préserver l’emploi en Italie

Le patron du groupe italien Sigit, Pierangelo Decisi, a défendu l’implantation de son entreprise en Algérie comme un choix stratégique de croissance et non de délocalisation.

Dans une interview accordée au quotidien Corriere Torino, Pierangelo Decisi explique que la création d’une nouvelle usine en Algérie permettra de préserver les emplois en Italie, voire d’en créer, tout en offrant de nouvelles perspectives de développement à l’entreprise.

Présente en Algérie depuis mai 2025, Sigit s’est associée à Siplast, filiale de l’ENPC, pour produire des composants en plastique et en caoutchouc destinés à l’usine Fiat de Tafraoui (Oran). Cette implantation s’est concrétisée par la signature d’un accord avec Stellantis, faisant de Sigit un fournisseur officiel de l’usine algérienne. L’ambition du groupe va au-delà, avec la perspective d’alimenter d’autres projets automobiles en Algérie, notamment la future usine Hyundai.

Pierangelo Decisi souligne que ce projet s’inscrit dans une logique d’internationalisation bénéfique pour le Made in Italy, permettant de mieux faire face à la crise du marché automobile européen. Il met en avant les atouts de l’Algérie, tels que la disponibilité énergétique, un coût de main-d’œuvre compétitif et un marché en expansion, qualifiant le pays de « formidable opportunité » pour les industriels italiens.

L’usine issue de la joint-venture Sigit–Siplast, qui devrait employer 200 personnes, est présentée comme un pôle technologique à fort potentiel, profitable aussi bien à l’Algérie qu’à l’Italie. Pour le dirigeant, suivre Fiat en Algérie représente une stratégie gagnante, fondée sur des partenariats industriels durables et une ouverture nécessaire vers de nouveaux marchés.