Motrio Algérie au rendez-vous de la première édition du Salon Mechanica Al Djazair à Oran

Motrio Algérie annonce sa participation à la première édition du salon international Mechanica Al Djazair, dédié à l’industrie automobile, à la sous-traitance et aux pièces de rechange. L’événement se tiendra du 10 au 12 février 2026 au Centre des conventions d’Oran.

À cette occasion, la marque sera présente avec un stand de 84 m², pensé pour refléter sa nouvelle identité visuelle, plus moderne, plus impactante et résolument tournée vers l’avenir.

À travers cet espace, Motrio Algérie exposera l’ensemble de sa gamme de produits et de pièces fabriquées localement, issus de partenariats solides avec des fournisseurs nationaux engagés dans le développement et la production de pièces de rechange automobiles. Cette participation mettra en avant le savoir-faire local et la volonté de la marque de consolider son rôle d’acteur économique majeur en Algérie.

Le salon constituera également une opportunité privilégiée pour Motrio de présenter l’ampleur de sa couverture territoriale, qui repose aujourd’hui sur 150 agents partenaires répartis dans 43 wilayas. Un réseau en constante expansion, dédié à la proximité, à la qualité de service et à la confiance des automobilistes algériens.

À travers cette participation, Motrio Algérie réaffirme ses engagements pour l’année 2026, notamment en matière de développement local, d’amélioration continue de la qualité et de soutien à la professionnalisation du réseau de l’après-vente automobile.